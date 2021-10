Usa, arrestato ingegnere - spia: nascondeva i dati top - secret in un sandwich al burro di arachidi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un ingegnere nucleare del Maryland, negli Stati Uniti , e sua moglie sono stati incriminati con l'accusa di aver tentato ripetutamente di vendere informazioni segrete sui sottomarini nucleari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unnucleare del Maryland, negli Stati Uniti , e sua moglie sono stati incriminati con l'accusa di aver tentato ripetutamente di vendere informazioni segrete sui sottomarini nucleari ...

