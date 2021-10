Uomini e Donne: Matteo ha già scelto? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne uno dei tronisti di questa edizione, Matteo, avrebbe già fatto la sua scelta. Inaspettatamente, infatti, nelle ultime puntate registrate il giovane ha deciso di lasciare il programma con una delle sue corteggiatrici. Ecco di chi si tratta. Matteo Fioravanti è uno dei tronisti di questa edizione e, mentre il suo “collega” Joele Milan è stato eliminato dal programma, lui sembra essere deciso a portarsi a casa la corteggiatrice che più lo ha colpito. Nonostante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi sia iniziato solo poco tempo fa, infatti, sembra che nella registrazione avvenuta ieri, domenica 10 ottobre, il ragazzo abbia fatto la sua scelta! La fortunata è Noemi, verso cui il ragazzo aveva espresso un forte interesse già durante un’intervista sul magazine ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo le anticipazioni diuno dei tronisti di questa edizione,, avrebbe già fatto la sua scelta. Inaspettatamente, infatti, nelle ultime puntate registrate il giovane ha deciso di lasciare il programma con una delle sue corteggiatrici. Ecco di chi si tratta.Fioravanti è uno dei tronisti di questa edizione e, mentre il suo “collega” Joele Milan è stato eliminato dal programma, lui sembra essere deciso a portarsi a casa la corteggiatrice che più lo ha colpito. Nonostante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi sia iniziato solo poco tempo fa, infatti, sembra che nella registrazione avvenuta ieri, domenica 10 ottobre, il ragazzo abbia fatto la sua scelta! La fortunata è Noemi, verso cui il ragazzo aveva espresso un forte interesse già durante un’intervista sul magazine ...

