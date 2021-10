Uomini e donne gossip, bacio di sedici minuti per Gemma Galgani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mentre si effettuano le scelte sia al trono over che al trono classico di Uomini e donne, si scopre che Gemma Galgani avrebbe vissuto un momento indimenticabile insieme a Lorenzo Pugnaloni, entrato da poco nel programma. Infatti emerge durante uno dei soliti battibecchi tra lei e Tina, che la dama torinese avrebbe avuto i brividi grazie ad un bacio durato ben 16 minuti datole dal cavaliere. Questo ovviamente avrebbe nuovamente acceso la Cipollari che non ha perso l’occasione di schernire nuovamente la Galgani. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazioni Uomini e donne 10/10/2021: arrivano scelte improvvise Nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi si sono formate due nuove coppie Ecco cosa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mentre si effettuano le scelte sia al trono over che al trono classico di, si scopre cheavrebbe vissuto un momento indimenticabile insieme a Lorenzo Pugnaloni, entrato da poco nel programma. Infatti emerge durante uno dei soliti battibecchi tra lei e Tina, che la dama torinese avrebbe avuto i brividi grazie ad undurato ben 16datole dal cavaliere. Questo ovviamente avrebbe nuovamente acceso la Cipollari che non ha perso l’occasione di schernire nuovamente la. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazioni10/10/2021: arrivano scelte improvvise Nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi si sono formate due nuove coppie Ecco cosa ...

