Uomini E Donne: Ecco Chi Ha Scelto Matteo Fioravanti! Petali Rossi Anche Per Gli Over! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Il tronista Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta prendendo in contropiede pure la redazione del programma. Anche due protagonisti del Trono Over hanno Scelto di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli sulla nuova registrazione! Colpo di scena a U&D: Matteo fa la sua scelta! Come di consueto, Anche questo ultimo fine settimana si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Questa volta è stato uno dei Tronisti a stupire tutti quanti, redazione compresa. Infatti, nemmeno Maria De Filippi e tutti i suoi collaboratori erano a conoscenza del fatto che Matteo Fioravanti avrebbe fatto la sua ...

