Una vita anticipazioni: Laura pronta per uccidere Felipe, lo farà? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come sempre arrivano puntualissime le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà ? Domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1261 della soap spagnola e come sempre arrivano le ultime notizie da Acacias 38, che ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che succederà nelle nuove puntate di Una vita. Averte visto che Velasco si è sentito tradito da Genoveva ma ha deciso di non prendersela direttamente con lei, perchè in fondo la ama. Vuole cambiare obiettivo e per questo ha chiesto a Laura di uccidere Felipe. La domestica lo farà? Per Laura sono importanti i soldi di cui ha bisogno per prendere sua sorella e andare in Germania a curarla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come sempre arrivano puntualissime le nostredi Unache ci rivelano la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà ? Domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1261 della soap spagnola e come sempre arrivano le ultime notizie da Acacias 38, che ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che succederà nelle nuove puntate di Una. Averte visto che Velasco si è sentito tradito da Genoveva ma ha deciso di non prendersela direttamente con lei, perchè in fondo la ama. Vuole cambiare obiettivo e per questo ha chiesto adi. La domestica lo? Persono importanti i soldi di cui ha bisogno per prendere sua sorella e andare in Germania a curarla ...

Advertising

Pontifex_it : Il Sinodo ci offre l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza che non si separa dalla vita, ma si fa car… - fleinaudi : La lettura in chiave liberale di una fase politica che ha cambiato la nostra vita e la storia del Paese. Un sonoro… - silvia_sb_ : Comunque la si pensi, se non avessimo avuto schiere di tuttologi a diffondere teorie complottiste sui vaccini e sul… - qci82 : RT @silvia_sb_: Comunque la si pensi, se non avessimo avuto schiere di tuttologi a diffondere teorie complottiste sui vaccini e sul Grande… - starmarilia : Iscriviti oggi a Chapters e inserisci il codice di invito '3j9yv731' per avere Diamanti gratis! Chapters è una piat… -