“Una scuola straordinaria”, otto foto raccontano le persone e i luoghi dell’Imiberg (Di lunedì 11 ottobre 2021) La scorsa primavera ci siamo ri-posti la questione di come comunicare – raccontare – fuori dalla scuola quello che succede dentro le mura del nostro istituto. Nei dialoghi che abbiamo avuto tra di noi è emerso chiaramente un fatto: qui all’Imiberg si fanno cose straordinarie (che vanno oltre l’ordinario). Ci siamo accorti, forse per la prima volta con questa limpida chiarezza, che quello che proponiamo ai nostri alunni e alle loro famiglie non è “normale”. I trent’anni di storia che abbiamo alle spalle hanno aggiunto piano piano, un pezzo alla volta, attività, progetti, metodi e proposte che ora rappresentano un patrimonio solido dal quale attingere. Questo patrimonio è venuto a crearsi grazie ad un elemento, la disponibilità dei nostri insegnanti che hanno messo in gioco competenze, attitudini e passioni per trasmettere “qualcosa” ai bambini e ai ragazzi che ci sono ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) La scorsa primavera ci siamo ri-posti la questione di come comunicare – raccontare – fuori dallaquello che succede dentro le mura del nostro istituto. Nei dialoghi che abbiamo avuto tra di noi è emerso chiaramente un fatto: qui all’Imiberg si fanno cose straordinarie (che vanno oltre l’ordinario). Ci siamo accorti, forse per la prima volta con questa limpida chiarezza, che quello che proponiamo ai nostri alunni e alle loro famiglie non è “normale”. I trent’anni di storia che abbiamo alle spalle hanno aggiunto piano piano, un pezzo alla volta, attività, progetti, metodi e proposte che ora rappresentano un patrimonio solido dal quale attingere. Questo patrimonio è venuto a crearsi grazie ad un elemento, la disponibilità dei nostri insegnanti che hanno messo in gioco competenze, attitudini e passioni per trasmettere “qualcosa” ai bambini e ai ragazzi che ci sono ...

Advertising

EnricoLetta : Ho proposto che domattina nelle #scuole gli insegnanti parlino di quel che è successo sabato. Mi si critica dicendo… - FiorellaMannoia : @ANPIRomaPosti @ANPI_Scuola @DAVIDPARENZO @andreapurgatori @Lucrezi97533276 @ldibartolomei @rivamesta… - CarloCalenda : Ma non mi interessa di essere il futuro del centro destra. Mi interessa do essere il presente di un modo di fare po… - giancarlolaroc2 : @stoicismo_ La scuola ?? In certi casi.. una vera barzelletta.. o incubo.. by another brick in the wall.. - MiccheGa : RT @EnricoLetta: Ho proposto che domattina nelle #scuole gli insegnanti parlino di quel che è successo sabato. Mi si critica dicendo che la… -