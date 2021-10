Una riforma della giustizia da far paura: tutti i numeri dietro il flop congegnato dalla Cartabia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si fa presto a dire riforma della giustizia. E “ce lo chiede l’Europa”. E promettere lo smaltimento di 6 milioni di processi arretrati entro il 2026. Ancora più facile prevedere nel Pnrr “un incremento della produttività degli uffici giudiziari” per ”abbattere la durata media dei processi civili del 40% e dei processi penali del 25%”. Ma se si guarda il piano della ministra Cartabia dal punto di vista degli addetti ai lavori tutto sembra difficilissimo. Anzi: improbabile. Secondo Massimo Battaglia, il segretario nazionale del sindacato Confsal-Unsa, “la macchina non può reggere. Spenderemo oltre 2 miliardi di euro e non risolveremo granché”. dalla misure alternative al carcere alle assunzioni precarie previste nei tribunali fino alla situazione “squallida” ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si fa presto a dire. E “ce lo chiede l’Europa”. E promettere lo smaltimento di 6 milioni di processi arretrati entro il 2026. Ancora più facile prevedere nel Pnrr “un incrementoproduttività degli uffici giudiziari” per ”abbattere la durata media dei processi civili del 40% e dei processi penali del 25%”. Ma se si guarda il pianoministradal punto di vista degli addetti ai lavori tutto sembra difficilissimo. Anzi: improbabile. Secondo Massimo Battaglia, il segretario nazionale del sindacato Confsal-Unsa, “la macchina non può reggere. Spenderemo oltre 2 miliardi di euro e non risolveremo granché”.misure alternative al carcere alle assunzioni precarie previste nei tribunali fino alla situazione “squallida” ...

Advertising

NicolaMorra63 : ''Se si chiede una pressione del 50% ognuno si sentirà moralmente autorizzato ad evadere''. Così nel 2004 Silvio B… - fattoquotidiano : I familiari delle vittime di disastri ambientali e industriali critici sulla riforma penale: “Serve una Procura naz… - marattin : È vero che nella riforma fiscale c’è una patrimoniale? O forse stiamo solo assistendo agli ultimi colpi di coda del… - ___John_Smith__ : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - nerimatteo : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… -