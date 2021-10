Una donna di 33 anni muore davanti ai 3 figli facendo bungee jumping: negligenza o c’è altro sotto? – VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un salto fatale di 25 metri è stato quello compiuto da Yevgenia Leontyeva, 33 anni, saltatrice esperta (non era alla prima esperienza col bungee jumping, secondo quanto riportato dai media che hanno raccontato la tragedia) che non ha potuto nulla contro una corda mal assicurata. La polizia del Kazakistan indaga per negligenza della struttura. Un salto nel vuoto fatale Yevgenia Leontyeva, madre di tre bambini, ha scavalcato con calma il bordo del tetto di un hotel a Karaganda, in Kazakistan, per provare il brivido di un salto nel vuoto (seppur legato ad una corda) ma la sua corda di supporto non è stata assicurata, secondo quanto riferito. Un VIDEO shock, che ha catturato il momento dell’orribile caduta, fa risuonare le raccapriccianti urla degli spettatori che hanno assistito alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un salto fatale di 25 metri è stato quello compiuto da Yevgenia Leontyeva, 33, saltatrice esperta (non era alla prima esperienza col, secondo quanto riportato dai media che hanno raccontato la tragedia) che non ha potuto nulla contro una corda mal assicurata. La polizia del Kazakistan indaga perdella struttura. Un salto nel vuoto fatale Yevgenia Leontyeva, madre di tre bambini, ha scavalcato con calma il bordo del tetto di un hotel a Karaganda, in Kazakistan, per provare il brivido di un salto nel vuoto (seppur legato ad una corda) ma la sua corda di supporto non è stata assicurata, secondo quanto riferito. Unshock, che ha catturato il momento dell’orribile caduta, fa risuonare le raccapriccianti urla degli spettatori che hanno assistito alla ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #11ottobre #Afghanistan al MAO di #Torino ho visto questa maiolica persiana del 16mo secolo, quindi in piena islami… - poliziadistato : #Poliziapostale Genova arresta una donna per frodi informatiche, ricettazione e riciclaggio. Dietro la facciata di… - RaiNews : La giovane donna ha lottato con tutte le sue forze per portarlo in salvo con sé #juji #Kabul - EmanuelePino5 : Miriana Trevisan è bellissima.. Una donna meravigliosa, molto meglio di Raffaella fico #gfvip - SilviaFassetta : RT @Camillamariani4: Ogni volta che la De Girolamo parla, una donna intelligente guarda con tenerezza e compassione gli uomini attorno a le… -