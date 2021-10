UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di mercoledì 13 ottobre 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.793 di UPAS, in onda su Rai 3 mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 20:45 Rimproverato duramente da Ornella per aver disatteso le sue direttive sul lavoro, Riccardo reagisce in modo del tutto inaspettato al tentativo di mediazione di Rossella. Messa sotto pressione dall’incontro con Viviana, Serena finirà per scaricare la propria tensione sull’ignaro Filippo. Silvia accetterà di allontanarsi da Napoli e da Giancarlo per accompagnare Michele nel suo tour promozionale per il libro in giro per l’Italia? *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramedell’episodio numero 5.793 di UPAS, in onda su Rai 313alle ore 20:45 Rimproverato duramente da Ornella per aver disatteso le sue direttive sul lavoro, Riccardo reagisce in modo del tutto inaspettato al tentativo di mediazione di Rossella. Messa sotto pressione dall’incontro con Viviana, Serena finirà per scaricare la propria tensione sull’ignaro Filippo. Silvia accetterà di allontanarsi da Napoli e da Giancarlo per accompagnare Michele nel suo tour promozionale per il libro in giro per l’Italia? *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

