UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di giovedì 14 ottobre 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.794 di UPAS, in onda su Rai 3 giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 20:45 Niko, sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo che sta subendo, Renato si renderà conto di essergli stato troppo addosso. Messa in crisi dall’attrazione che prova per Riccardo, Rossella si deciderà a prendere un’inaspettata decisione. Marina scoprirà che c’è un’unica “donna” a cui Roberto non riesce a dire proprio di no: sua figlia Cristina. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramedell’episodio numero 5.794 di UPAS, in onda su Rai 314alle ore 20:45 Niko, sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo che sta subendo, Renato si renderà conto di essergli stato troppo addosso. Messa in crisi dall’attrazione che prova per Riccardo, Rossella si deciderà a prendere un’inaspettata decisione. Marina scoprirà che c’è un’unica “donna” a cui Roberto non riesce a dire proprio di no: sua figlia Cristina. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

rappys1 : @censore_ Si taccia di fascisti FDI, nel contempo, alla luce del sole s'impone ai cittadini la perdita del posto di… - ____cristina__ : RT @dayanisupremacy: Cmq il GF e Corona stanno usando Soleil per esaltare Sophie. Il loro intento è di danneggiare Sole e fare in modo che… - _Going_Up_ : Buon 25esimo a #Unpostoalsole gli “auguri” su @TaxiDriversRoma - mariyag52489109 : RT @cristinalfc: “PER UN’ORA D’AMORE NON SO COSA FAREIII PER POTERTI SFIORARE NON SO COSA DAREIII CHIUDO GLI OCCHI, SENZA TE LE SERATE NON… - sandy_sandor : RT @dayanisupremacy: Cmq il GF e Corona stanno usando Soleil per esaltare Sophie. Il loro intento è di danneggiare Sole e fare in modo che… -