Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 11 ottobre a venerdì 15 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ritorna l’appuntamento giornaliero con la soap ambientata a Napoli per la gioia dei tanti appassionati di Un posto al sole. Le puntate della fiction continuano a fare compagnia agli spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3 che questa settimana prende il via andando in onda a partire da lunedì 11 ottobre 2021, a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì 15 ottobre. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana che ruoteranno intorno alla situazione poco tranquilla che vede protagonisti Filippo e la sua indecisione tra la moglie e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ritorna l’appuntamento giornaliero con laambientata a Napoli per la gioia dei tanti appassionati di Unal. Lefiction continuano a fare compagnia agli spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3 che questa settimana prende il via andando in onda a partire da112021, a partire dalle ore 20:45 sul terzo canaletelevisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo15. Ecco cosa succederà nelledi questa settimana che ruoteranno intorno alla situazione poco tranquilla che vede protagonisti Filippo e la sua indecisione tra la moglie e ...

