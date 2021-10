Un posto al sole, anticipazioni 11 ottobre: Michele affronterà Silvia? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ad Un posto al sole sarà l'ora della verità per Silvia e Michele, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 11 ottobre. Il giornalista, insospettito dopo aver scoperto che la moglie gli ha mentito circa l'appuntamento con un fornitore, ha cominciato a riflettere sul comportamento della donna che negli ultimi tempi gli ha solo consegnato alibi e bugie sui suoi spostamenti. Michele, a questo punto, si è ricordato di aver incontrato per caso Silvia tempo prima in una zona da lei poco frequentata e che anche in quella occasione lei era apparsa titubante e preoccupata dalla sua presenza. Il giornalista si è recato nuovamente in quel posto e ha visto la consorte scambiare effusioni con Giancarlo per strada. Per ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ad Unalsarà l'ora della verità per, come segnalano ledi oggi, lunedì 11. Il giornalista, insospettito dopo aver scoperto che la moglie gli ha mentito circa l'appuntamento con un fornitore, ha cominciato a riflettere sul comportamento della donna che negli ultimi tempi gli ha solo consegnato alibi e bugie sui suoi spostamenti., a questo punto, si è ricordato di aver incontrato per casotempo prima in una zona da lei poco frequentata e che anche in quella occasione lei era apparsa titubante e preoccupata dalla sua presenza. Il giornalista si è recato nuovamente in quele ha visto la consorte scambiare effusioni con Giancarlo per strada. Per ...

