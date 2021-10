Un eroe nazionale per il Pakistan, un criminale pericoloso per l’Occidente (Di lunedì 11 ottobre 2021) È morto a 85 anni Abdul Qadeer Khan, considerato il principale artefice del programma nucleare Pakistano Leggi su ilpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) È morto a 85 anni Abdul Qadeer Khan, considerato il principale artefice del programma nucleare

Advertising

ilpost : Un eroe nazionale per il Pakistan, un criminale pericoloso per l’Occidente - ItalDivergent : Dottor De Donno: eroe nazionale, medico brillante, persona per bene e VITTIMA di questo STATO CRIMINALE. L'Italia n… - filo5779 : RT @25O319: L'eroe nazionale che picchia selvaggiamente un uomo a terra tenuto fermo da poliziotti. - UnicaValu : RT @_Nico_Piro_: Anche i talebani pakistani hanno espresso condoglianze per la morte di AQ Khan, padre dell'atomo ???? nonché uomo che ha pas… - BarbaraSacchini : @ArcHeisenberg A parte che c'erano pure sabato. Io dico le varie manifestazioni no global da cui è uscito fuori anc… -