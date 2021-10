Un diluvio di biografie e autobiografie. Vite di santi e santoni (Di lunedì 11 ottobre 2021) È già un classico quella di Ilda Boccassini, da cui si sta facendo pure un film. Colpiscono dell’autobiografia della magistrata milanese (“La stanza numero 30”, Feltrinelli), soprattutto certi dettagli: un viaggio in Argentina, nel 1991, insieme a Giovanni Falcone, per interrogare un boss, ascoltando Gianna Nannini (“alcune canzoni mi facevano pensare alla nostra storia. In top class non c’erano altri passeggeri, eravamo soli in quel lusso rilassante, la nostra intimità disturbata solo dall’arrivo delle hostess. Rimanemmo abbracciati per ore, direi tutta la notte, parlando, ascoltando la Nannini, e dedicandoci di tanto in tanto ad alcuni dettagli dell’interrogatorio e ai possibili sviluppi dell’indagine… che notte”). Qualcuno ha fatto notare che magari la povera moglie di Falcone morta con lui nella strage di Capaci non sarebbe tanto contenta, ma il Dio dell’autobiografia non ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) È già un classico quella di Ilda Boccassini, da cui si sta facendo pure un film. Colpiscono dell’autobiografia della magistrata milanese (“La stanza numero 30”, Feltrinelli), soprattutto certi dettagli: un viaggio in Argentina, nel 1991, insieme a Giovanni Falcone, per interrogare un boss, ascoltando Gianna Nannini (“alcune canzoni mi facevano pensare alla nostra storia. In top class non c’erano altri passeggeri, eravamo soli in quel lusso rilassante, la nostra intimità disturbata solo dall’arrivo delle hostess. Rimanemmo abbracciati per ore, direi tutta la notte, parlando, ascoltando la Nannini, e dedicandoci di tanto in tanto ad alcuni dettagli dell’interrogatorio e ai possibili sviluppi dell’indagine… che notte”). Qualcuno ha fatto notare che magari la povera moglie di Falcone morta con lui nella strage di Capaci non sarebbe tanto contenta, ma il Dio dell’autobiografia non ...

