Un broker della droga è stato ucciso in un agguato nel Milanese (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Un broker del narcotraffico, il sessantenne Paolo Salvaggio, è motto poche ore dopo il ricovero in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. Salvaggio, di origini siciliane e coinvolto in numerose operazioni antidroga, è stato ferito da due uomini in sella a uno scooter mentre attraversava in bicicletta un incrocio di Buccinasco, nel Milanese. Era sittiopos L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riferito che l'uomo è stato portato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatro della sparatoria, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via della Costituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Undel narcotraffico, il sessantenne Paolo Salvaggio, è motto poche ore dopo il ricovero in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. Salvaggio, di origini siciliane e coinvolto in numerose operazioni anti, èferito da due uomini in sella a uno scooter mentre attraversava in bicicletta un incrocio di Buccinasco, nel. Era sittiopos L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riferito che l'uomo èportato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatrosparatoria, avvenuta intorno alle 10, èl'incrocio tra viaCostituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri.

Advertising

infoitinterno : Milano, agguato e spari in strada: ucciso Paolo Salvaggio, broker della droga - infoitinterno : Sparatoria a Buccinasco: morto un broker della droga - karda70 : #Buccinasco si alza il livello dello scontro per il controllo delle ricche piazze di #spaccio di #Milano e provinci… - discoradioIT : Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio ferito gravemente a colpi di pistola: agguato al broker della d… - MilanoSpia : Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio ferito gravemente a colpi di pistola: agguato al broker della d… -

Ultime Notizie dalla rete : broker della Raccomandazioni: upgrade per Campari, Tenaris e Unicredit Riportiamo le raccomandazioni odierne sui titoli della Borsa Italiana fornite dai principali broker BFF BANK: Equita ha ridotto il target price su BFF Bank a 8,2 euro da 9 euro. CAMPARI: Hsbc ha alzato il target price su Campari a 11,3 euro da 11,2 ...

Un broker della droga è stato ucciso in un agguato nel Milanese AGI - Un broker del narcotraffico, il sessantenne Paolo Salvaggio, è motto poche ore dopo il ricovero in ... Teatro della sparatoria, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via della ...

Un broker della droga è stato ucciso in un agguato nel Milanese AGI - Agenzia Italia Marijuana “Green Power” nel Foggiano, misura cautelare per 15 persone E’ stata anche accertata l’assidua e continuata attività di intermediazione tra assuntori e spacciatori da parte di uno dei soggetti finito agli arresti domiciliari, vero e proprio “broker” della ...

Sparatoria a Buccinasco: morto un broker della droga Ne danno notizia i colleghi del Giornale dei Navigli (qui per gli aggiornamenti). Sparatoria a Buccinasco, è omicidio: morto un broker della droga. Caduto rovinosamente sull'asfalto l'uomo è stato imm ...

Riportiamo le raccomandazioni odierne sui titoliBorsa Italiana fornite dai principaliBFF BANK: Equita ha ridotto il target price su BFF Bank a 8,2 euro da 9 euro. CAMPARI: Hsbc ha alzato il target price su Campari a 11,3 euro da 11,2 ...AGI - Undel narcotraffico, il sessantenne Paolo Salvaggio, è motto poche ore dopo il ricovero in ... Teatrosparatoria, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via...E’ stata anche accertata l’assidua e continuata attività di intermediazione tra assuntori e spacciatori da parte di uno dei soggetti finito agli arresti domiciliari, vero e proprio “broker” della ...Ne danno notizia i colleghi del Giornale dei Navigli (qui per gli aggiornamenti). Sparatoria a Buccinasco, è omicidio: morto un broker della droga. Caduto rovinosamente sull'asfalto l'uomo è stato imm ...