Ultima notte a Soho | il nuovo trailer del film diretto da Edgar Wright

Il film Ultima notte a Soho arriverà nelle sale italiane il 4 novembre e il nuovo trailer regala qualche sequenza dell'esperienza vissuta dalla protagonista. Ultima notte a Soho arriverà a novembre nei cinema italiani e online è stato condiviso un trailer che regala un assaggio dell'atmosfera creata dal regista Edgar Wright per il suo nuovo progetto. Nel video la giovane protagonista parla del sogno che ha avuto e che l'ha riportata a vivere quanto accaduto a una ragazza, che sogna di diventare famosa, negli anni '60 a Londra. Realtà e finzione iniziano poi a fondersi, mettendo a rischio l'aspirante stilista Eloise.

