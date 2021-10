Ue, 60 mila pass ferroviari gratuiti per 18 - 20enni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sessantamila pass ferroviari gratuiti per i giovani europei. Ad annunciarlo è la commissione europea alla vigilia dell'apertura dei termini per le richieste, che potranno pervenire da domani al 26 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sessantaper i giovani europei. Ad annunciarlo è la commissione europea alla vigilia dell'apertura dei termini per le richieste, che potranno pervenire da domani al 26 ...

Advertising

repubblica : Green Pass, 10 mila in piazza del Popolo. Scontri e cariche contro la polizia. Forza Nuova: 'Stasera ci prendiamo R… - Tg3web : Green pass, in 10 mila al sit in di Roma a Piazza del Popolo. Scontri con la polizia. I manifestanti cercano di rag… - Italpress : Ue, dalla Commissione 60 mila pass ferroviari per i giovani europei - alinatede : RT @ansaeuropa: L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del progetto #DiscoverEu, permetterà a chi ha tra i 18 e 20 anni di viaggiare gr… - infoitinterno : A Trieste è il lunedì dei cortei No Green pass. Gli organizzatori: «Saremo 20 mila». Ecco i due percorsi -