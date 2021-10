Ucciso in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti: Paolo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sparatoria in pieno giorno a Buccinasco, periferia sud di Milano. Un uomo, Paolo Salvaggio di 60 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da tre colpi di pistola. È successo intorno alle 10 sotto gli occhi di tanti passanti. A quanto si apprende sembra che l’uomo, molto conosciuto in città, perché vicino alla cosca dei Barbaro Papalia, la famiglia legata alla ‘ndrangheta che ha dominato sul territorio del Sud Milano per anni, si stata affiancato a da due uomini in sella ad una moto. Paolo Salvazzio, già condannato per reati di droga e agli arresti domiciliari, aveva un permesso di uscita dalle 10 alle 12 e stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Secondo gli investigatori si tratterebbe di una vera e propria esecuzione. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sparatoria ina Buccinasco, periferia sud di Milano. Un uomo,Salvaggio di 60 anni, èessere stato raggiunto da tre colpi di pistola. È successo intorno alle 10glidi tanti. A quanto si apprende sembra che l’uomo, molto conosciuto in città, perché vicino alla cosca dei Barbaro Papalia, la famiglia legata alla ‘ndrangheta che ha dominato sul territorio del Sud Milano per anni, si stata affiancato a da due uomini in sella ad una moto.Salvazzio, già condannato per reati di droga e agli arresti domiciliari, aveva un permesso di uscita dalle 10 alle 12 e stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Secondo gli investigatori si tratterebbe di una vera e propria esecuzione. Una ...

Advertising

RoseMancini3 : @SangueOssaAnima @GerryPerna @RoccoRavildi1 @barbarab1974 Io non ho ucciso nessuno, ti ho appena detto la fede non… - zjmfiIter : mi ha ucciso, vi dico, ho il cuore pieno happy happy - jakclive : Sentì una voce che gli diceva: Che fai qui, Elia? Egli rispose: Sono pieno di zelo per il Signore! poiché gli Israe… - jakclive : Entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse: Che fai qui Elia? Egli rispose: Sono p… - TgrRaiSicilia : A #Marsala, ventottenne ucciso con una coltellata in pieno centro. Fermate 5 persone. L'omicidio durante una rissa… -