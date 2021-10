(Di lunedì 11 ottobre 2021): domenica pomeriggio ihannoun uomo per maltrattamenti nei confronti della. L’uomo è ai domiciliari. Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. Idella Stazione dihanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile del reato di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”. I fatti si sono

Advertising

bassairpinia : UBRIACO, LITIGA E PRENDE A PUGNI LA MOGLIE: ARRESTATO DAI CARABINIERI DI LIONI. - - canale58 : Cronaca - Ubriaco, litiga e prende a pugni la moglie: arrestato - irpiniatimes1 : UBRIACO, LITIGA E PRENDE A PUGNI LA MOGLIE: ARRESTATO DAI CARABINIERI DI LIONI - puntomagazine : L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, anche alla presenza dei Carabinieri ha continuato ad inveire contro la mogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco litiga

Irpinia24

Il 44enne, chiaramente, non ha preso bene la cosa e ha cominciato a litigare con i vicini i quali si sono visti costretti a chiedere aiuto ai Carabinieri. I militari giunti nell'abitazione ...Una serata movimentata, frutto di una 'notte brava', in cui ad avere la peggio sono stati un passante ed i proprietari di alcune auto in sosta sulla strada. Siamo a Tivoli, dove un ragazzo, dopo aver ...L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, anche alla presenza degli uomini in divisa, ha continuato ad inveire contro la moglie che aveva già colpito Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mur ...Ubriaco litiga e prende a pugni la moglie. I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno tratto in arresto un uomo ...