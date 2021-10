TV | switch-off dei canali | le date Regione per Regione

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo-off deitematici di RAI e Mediaset avverrà a partire dal prossimo 20 ottobre, come prima fase del passaggio al DVB-T2. La società di via Mazzini procederà, in primo luogo, con Rai Premium, Rai 5, Rai Sport, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Movie, Rai 4, Rai Premium, Rai YoYo, Rai Gulp, Rai 1 HD, Rai Sport+ HD, Rai 2 HD e Rai 3HD, per poi riservare lo stesso trattamento aiprincipali nel 2022. Il discorso vale anche per Mediaset, i cuia cambiare adesso di frequenza saranno TgCOM24, Boing Plus, Mediaset Italia 2, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. Lo-off interesserà per prima la Sardegna, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 18 dicembre 2021. Toccherà, tra il 2 gennaio ed il 15 marzo , a Valle d’Aosta, Lombardia (fatta eccezione per la provincia di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : switch off

Cellulari.it

12 Fine 2021 di cambiamenti profondi per la TV italiana , finalmente entrata nella prima fase tecnica dellodal vecchio al nuovo standard digitale, sia terrestre che satellitare. Dopo l'annuncio del passaggio alla codifica Mpeg - 4 per 19 canali ' minori ', e di una manciata di radio, di RAI e ...Pochi giorni e l'annunciatosarà ufficiale. Il 20 ottobre alcuni canali non saranno più visibili perché non supportati dalla nuova codifica Mpeg4 che prenderà il posto della Mpeg2. I ...Lo switch-off dei canali tematici di RAI e Mediaset avverrà a partire dal prossimo 20 ottobre, come prima fase del passaggio al DVB-T2. La società di via Mazzini procederà, in primo luogo, con Rai Pre ...Il 20 ottobre partirà lo switch off per la ricezione dei canali televisivi che costringerà molte famiglie ad acquistare un nuovo apparecchio televisivo o un decoder che consentano di vedere in alta ...