Trasporto aereo | sindacati Air France | no a ratifica accordo ‘open skies’ con Qatar

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Parigi, 11 ott. (Adnkronos) – Idi Airchiedono al Governo di nonre l’che è stato firmato tra l’Ue e il. Per iCgt, Fo, Snpl, Spaf, Alter, Cfdf, Cfe-Cgc, Cftc, Unsa, Unpnc, Snpnc e Sngaf di Airgli impatti di questo“non possono che essere negativi in termini occupazionali”. Per i, infatti, si tratta di “uncompletamente squilibrato favorevole agli interessi del. Le opportunità di mercato insono nettamente inferiori a quelli che offre il mercatose. Non c’è nessun paragone possibile. E se parliamo dell’Europa questo ...

Advertising

ariolele : RT @Radio1Rai: ??#Sciopero 24 ore #trasporto aereo. Sono 127 i voli, nazionali e internazionali, cancellati da #Alitalia. Attivato un piano… - ilmetropolitan : RT @Radio1Rai: ??#Sciopero 24 ore #trasporto aereo. Sono 127 i voli, nazionali e internazionali, cancellati da #Alitalia. Attivato un piano… - MilanBergamoBGY : La fase di ripresa del trasporto aereo ha registrato una quota passeggeri pari al 70% rispetto al 2019 con un trend… - MilanBergamoBGY : La fase di ripresa del trasporto aereo ha registrato una quota passeggeri pari al 70% rispetto al 2019 con un trend… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 127 sull'intera rete i voli, tra nazionali e internazionali, che #Alitalia si è vista costretta a cancellare oggi a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo

Aviation Report

I sindacati di Air France chiedono al Governo di non ratificare l'accordo 'open skies' che è stato firmato tra l'Ue e il Qatar. Per i sindacati Cgt, Fo, Snpl, Spaf, Alter, Cfdf, Cfe - Cgc, Cftc, Unsa, ...Parigi, 11 ott 15:05 - I sindacati della compagnia aerea Air France hanno chiesto ai deputati francesi di fare pressioni sul governo affinché non ratifichi l'accordo...E’ iniziato lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici indetto dalle organizzazioni sindacali CUB Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e Sol Cobas, che hanno proclamato uno scioper ...Parigi, 11 ott. I sindacati di Air France chiedono al Governo di non ratificare l'accordo 'open skies' che è stato firmato tra l'Ue e il Qatar. Per i sindacati ...