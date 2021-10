Trasporti, sciopero blocca centrale: ferme le linee Eav Campania (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Appena una decina di adesioni ma lo sciopero riesce comunque a fermare due intere linee di trasporto in Campania. Succede all’Ente Autonomo Volturno e stavolta a pesare, oltre alla decisione dei dipendenti, è anche quella dell’azienda che, pur di fronte ad una partecipazione ridotta all’astensione nazionale dei Cobas – che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore -, ha scelto di chiudere i varchi a tutte le stazioni pur in presenza di treni in movimentazione.l a causa del blocco annunciato al Centro di controllo del traffico ferroviario.’ ‘In relazione allo sciopero nazionale dell’organizzazione sindacale Cobas in corso – si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa di Eav – considerata l’adesione del personale Dco (Direzione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Appena una decina di adesioni ma loriesce comunque a fermare due interedi trasporto in. Succede all’Ente Autonomo Volturno e stavolta a pesare, oltre alla decisione dei dipendenti, è anche quella dell’azienda che, pur di fronte ad una partecipazione ridotta all’astensione nazionale dei Cobas – che hanno proclamato unodi 24 ore -, ha scelto di chiudere i varchi a tutte le stazioni pur in presenza di treni in movimentazione.l a causa del blocco annunciato al Centro di controllo del traffico ferroviario.’ ‘In relazione allonazionale dell’organizzazione sindacale Cobas in corso – si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa di Eav – considerata l’adesione del personale Dco (Direzione ...

