Trasporti, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore: disagi a Napoli e Roma (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – È in corso lo sciopero nazionale del settore dei Trasporti proclamato da CUB Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e Sol Cobas. La mobilitazione è stata indetta per 24 ore e coinvolge i settori pubblici e privati. A Napoli manifestanti Cobas e Usb hanno in mattinata bloccato una rampa di accesso all'autostrada nella zona Porto della città, accesso poi liberato. Tra le richieste ci sono la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, un reddito universale, la rivalutazione delle pensioni, il rilancio dello Stato sociale, investimenti nella scuola nei Trasporti. In città sono chiuse le funicolari centrale e Chiaia, regolare quella di Montesanto, così come la linea 1 della metro, ad eccezione della stazione IV Giornate che è chiusa al ...

