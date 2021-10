Tragico lutto per l’amatissima cantante italiana: “Ho perso mio figlio” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bianca Atzei racconta il suo dramma, l'aborto dopo aver cercato a lungo un figlio. La cantante condivide il suo dolore con un post su Instagram: "Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita... mi sono costantemente messa a nudo, e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze". "Perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova", scrive ancora. E racconta: "Per più di un anno abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire: 'Non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva'. Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo?". "Quando realizzi di sentirti pronta a diventare madre ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo - si legge ancora nel lungo post - ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bianca Atzei racconta il suo dramma, l'aborto dopo aver cercato a lungo un. Lacondivide il suo dolore con un post su Instagram: "Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita... mi sono costantemente messa a nudo, e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze". "Perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova", scrive ancora. E racconta: "Per più di un anno abbiamo cercato une spesso ci siamo sentiti dire: 'Non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva'. Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo?". "Quando realizzi di sentirti pronta a diventare madre ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo - si legge ancora nel lungo post - ...

