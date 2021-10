Tragedia nel centro benessere: Chiara, 30 anni, trovata morta. Il cadavere nella piscina (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una Tragedia assurda quella di una ragazza all’interno di un centro benessere sul lago d’Orta. Una ragazza di 30 anni è morta annegata nella piscina della struttura Mandali di Quarna Superiore (Verbania). L’episodio è avvenuto lo scorso sabato pomeriggio: la ragazza si era recata da sola nel centro di meditazione e benessere. Aveva ricevuto in regalo da alcuni amici un coupon per un accesso che durava tutto il fine settimana. A trovare la ragazza annegata nella piscina termale è stata un’altra cliente del centro. La ragazza che ha perso la vita si chiamava Chiara Spigolon. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata stroncata da un malore. La cliente che l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unaassurda quella di una ragazza all’interno di unsul lago d’Orta. Una ragazza di 30annegatadella struttura Mandali di Quarna Superiore (Verbania). L’episodio è avvenuto lo scorso sabato pomeriggio: la ragazza si era recata da sola neldi meditazione e. Aveva ricevuto in regalo da alcuni amici un coupon per un accesso che durava tutto il fine settimana. A trovare la ragazza annegatatermale è stata un’altra cliente del. La ragazza che ha perso la vita si chiamavaSpigolon. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata stroncata da un malore. La cliente che l’ha ...

