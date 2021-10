Tragedia Bungee jumping | mamma si lancia nel vuoto e si schianta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una donna,di 3 figli, è morta mentre faceva: si erata dal tetto di un hotel in Kazakistan, ma la corda non ha retto. Un salto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

nel mondo degli sport estremi. Una giovane mamma è precipitata davanti ai figli mentre si cimentava in un salto coljumping . Il video dell'orrore è finito sui social e ha raccolto ...... ferite multipleJumping, madre di 3 bambini muore perchè la corda si spezza: indagini in corso Doveva solo essere un'avventura divertente ed eccitante, ma si è trasformata in unala ...Yevgenia Leontyeva, 33enne madre di tre bambini, è morta dopo essere precipitata dal tetto di un hotel in Kazakistan, mentre faceva bungee Jumping ...Una donna di 33 anni è morta praticando bungee jumping in Kazakistan. L’incidente è avvenuto a causa di un ancoraggio sbagliato delle imbracature di Yevgenia Leontyeva a un albero. La scena tragica è ...