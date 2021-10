Traffico Roma del 11-10-2021 ore 17:30 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina e tra la diramazione di Roma Sud Appia in eterna tra Ostiense Anagnina Inoltre all’altezza di Flaminia su entrambe le carreggiate in città i principali disagi Attualmente tu la tangenziale est verso San Giovanni con incolonnamenti tra Corso di Francia & via Salaria è ancora tra il bivio per la pianola portiamoci proprio sul tratto Urbano della A24 qui segnalate Code in uscita da Roma tra la tangenziale Viale Palmiro Togliatti attenzione per chi esce su Viale della Serenissima dove si rallenta per un accidente altri incidenti segnalati dalla polizia locale in viale Pico della Mirandola all’altezza di Piazzale dei Caduti della Montagnola lungo via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano e infine su via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina e tra la diramazione diSud Appia in eterna tra Ostiense Anagnina Inoltre all’altezza di Flaminia su entrambe le carreggiate in città i principali disagi Attualmente tu la tangenziale est verso San Giovanni con incolonnamenti tra Corso di Francia & via Salaria è ancora tra il bivio per la pianola portiamoci proprio sul tratto Urbano della A24 qui segnalate Code in uscita datra la tangenziale Viale Palmiro Togliatti attenzione per chi esce su Viale della Serenissima dove si rallenta per un accidente altri incidenti segnalati dalla polizia locale in viale Pico della Mirandola all’altezza di Piazzale dei Caduti della Montagnola lungo via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano e infine su via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - VAIstradeanas : 17:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -