Torino, risonanza magnetica per Pjaca: ecco i risultati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Comunicato ufficiale del Torino: effettuata risonanza magnetica su Pjaca, ecco le condizioni dell'attaccante croato Tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marko Pjaca: «Tanti dubbi per Juric nell'ultimo periodo. L'organico ha subito un ridimensionamento forzato a causa dei numerosi infortuni sopraggiunti. La pausa Nazionali doveva quindi servire a recuperare qualche assente, cosa che si è verificata solo in parte. Tra i giocatori ancora fuori dai giochi e che resteranno tali ancora per un po' c'è Marko Pjaca. Il trequartista del Toro è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti sul suo stato di salute dopo l'infortunio rimediato durante il match contro la Lazio.

