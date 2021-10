Torino: migliora Praet, affaticamento per Kone e terapie per Pjaca (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alcuni calciatori del Torino hanno ripreso la preparazione al Filadelfia. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Kone hanno evidenziato un affaticamento al retto femorale, e il centrocampista seguirà un programma personalizzato nei prossimi giorni. La risonanza magnetica svolta su Pjaca ha indicato una lesione muscolare ancora in fase di guarigione, mentre per quanto riguarda Praet, gli esami hanno registrato “l’avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro”, e il belga potrà aumentare i carichi di lavoro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alcuni calciatori delhanno ripreso la preparazione al Filadelfia. Gli esami strumentali ai quali è stato sottopostohanno evidenziato unal retto femorale, e il centrocampista seguirà un programma personalizzato nei prossimi giorni. La risonanza magnetica svolta suha indicato una lesione muscolare ancora in fase di guarigione, mentre per quanto riguarda, gli esami hanno registrato “l’avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro”, e il belga potrà aumentare i carichi di lavoro. SportFace.

