Top manager reputation, Messina al primo posto. Ecco la classifica dei migliori Ceo italiani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Top manager reputation, sito che monitora con cadenza mensile il gradimento ottenuto on-line dai massimi dirigenti delle più importanti aziende pubbliche e private in Italia, ha pubblicato la classifica relativa al mese di settembre 2021. Sale al primo posto della top 100 il nome di Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo. Rimane stabile al secondo quello di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. Scende al terzo Francesco Starace, ad di Enel. Si classifica quarto lo stilista e fondatore della sua azienda Giorgio Armani. Al quinto compare il numero uno di Poste italiane Matteo Del Fante. Per la prima volta in cima alla classifica italiana, il numero consigliere delegato dell’istituto di credito con sede a Torino ha conquistato anche ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Top, sito che monitora con cadenza mensile il gradimento ottenuto on-line dai massimi dirigenti delle più importanti aziende pubbliche e private in Italia, ha pubblicato larelativa al mese di settembre 2021. Sale aldella top 100 il nome di Carlo, CEO di Intesa Sanpaolo. Rimane stabile al secondo quello di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. Scende al terzo Francesco Starace, ad di Enel. Siquarto lo stilista e fondatore della sua azienda Giorgio Armani. Al quinto compare il numero uno di Poste italiane Matteo Del Fante. Per la prima volta in cima allaitaliana, il numero consigliere delegato dell’istituto di credito con sede a Torino ha conquistato anche ...

