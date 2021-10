Tiwa Savage, la popstar vittima di revenge porn si ribella al ricatto: “Pubblico io quel video hot sui social, non intendo farmi ricattare per aver fatto qualcosa di naturale” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il video di revenge porn è mio e me lo gestisco io”. Tiwa Savage, la regina nigeriana dell’Afrobeat, non si piega al ricatto di un video circolato fugacemente su Snapchat che la vede protagonista di un rapporto sessuale assieme al fidanzato. Savage ha infatti scoperto che per qualche secondo è circolato online sul servizio di messaggistica istantanea un mini filmato hot e che questo video è finito in mano a un tizio che l’ha cominciata a ricattare. “Non ci farai i soldi con questo”, ha affermato con una certa foga la cantante da una radio newyorkese Power 105.1 durante la seguitissima trasmissione della ex rapper Angela Angie Martinez. “Non intendo per niente al mondo farmi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ildiè mio e me lo gestisco io”., la regina nigeriana dell’Afrobeat, non si piega aldi uncircolato fugacemente su Snapchat che la vede protagonista di un rapporto sessuale assieme al fidanzato.ha infatti scoperto che per qualche secondo è circolato online sul servizio di messaggistica istantanea un mini filmato hot e che questoè finito in mano a un tizio che l’ha cominciata a. “Non ci farai i soldi con questo”, ha affermato con una certa foga la cantante da una radio newyorkese Power 105.1 durante la seguitissima trasmissione della ex rapper Angela Angie Martinez. “Nonper niente al mondo...

