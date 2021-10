The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio ha improvvisato la scena della penna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Leonardo DiCaprio ha improvvisato la scena della penna presente in The Wolf of Wall Street dopo un incontro casuale con un detective di New York. Leonardo DiCaprio ha improvvisato la celebre scena della penna in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, secondo quanto dichiarato da Jon Bernthal, che nel film ha interpretato Brad Bodnick, nell'ultimo episodio Hot Ones: un celebre show statunitense. Bernthal ha spiegato che la famosa sequenza della penna, in cui Belfort riunisce i suoi amici in un fast food per creare la prima squadra di venditori, è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)halapresente in Theofdopo un incontro casuale con un detective di New York.hala celebrein Theofdi Martin Scorsese, secondo quanto dichiarato da Jon Bernthal, che nel film ha interpretato Brad Bodnick, nell'ultimo episodio Hot Ones: un celebre show statunitense. Bernthal ha spiegato che la famosa sequenza, in cui Belfort riunisce i suoi amici in un fast food per creare la prima squadra di venditori, è ...

