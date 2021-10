The Handmaid’s Tale 5, anticipazioni prossima stagione (Di lunedì 11 ottobre 2021) The Handmaid’s Tale 5, Bruce Miller il creatore della celebre serie tv, dopo gli eventi scioccanti della quarta stagione, ci sarà un punto di snodo nella quinta stagione. The Handmaid’s Tale 5, tutto quello che c’è da sapere sulla quinta stagione (Foto dal web)Si potrebbe ribaltare qualsiasi situazione, dove non è detto che porterà per forza ad una conclusione della storia, alcuni pensano che la serie stia volgendo al termine, ma il creatore Bruce Miller ha dichiarato di non sapere se la quinta stagione possa riuscire ad offrire una conclusione adeguata. In alcune interviste precedenti aveva dichiarato che fino a quanto l’attrice vorrà fare questa serie tv con lui, Moss continuerà ad esistere, proprio perché in questa storia si narra ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021) The5, Bruce Miller il creatore della celebre serie tv, dopo gli eventi scioccanti della quarta, ci sarà un punto di snodo nella quinta. The5, tutto quello che c’è da sapere sulla quinta(Foto dal web)Si potrebbe ribaltare qualsiasi situazione, dove non è detto che porterà per forza ad una conclusione della storia, alcuni pensano che la serie stia volgendo al termine, ma il creatore Bruce Miller ha dichiarato di non sapere se la quintapossa riuscire ad offrire una conclusione adeguata. In alcune interviste precedenti aveva dichiarato che fino a quanto l’attrice vorrà fare questa serie tv con lui, Moss continuerà ad esistere, proprio perché in questa storia si narra ...

