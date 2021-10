“The Beatles and India”: in arrivo il film (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriverà presto anche in Italia il film documentario “The Beatles and India” sull’incredibile viaggio dei Fab Four in India. “The Beatles and India”: cosa vedremo? Per i Beatles il 1968 si apre con un viaggio in India. A Rishikesh, i quattro ragazzi di Liverpool incontrano Maharishi Mahesh Yogi. Si tratta di un guru, fondatore della tecnica conosciuta come meditazione trascendentale. “Rigenerazione spirituale” era la sua scuola di pensiero, di cui i Beatles divennero adepti. Durante il soggiorno alla corte del guru Maharishi, i quattro compongono molte canzoni che andranno nel White Album. Il film documentario propone una cronaca appassionante e incredibilmente affascinante della duratura storia d’amore tra i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriverà presto anche in Italia ildocumentario “Theand” sull’incredibile viaggio dei Fab Four in. “Theand”: cosa vedremo? Per iil 1968 si apre con un viaggio in. A Rishikesh, i quattro ragazzi di Liverpool incontrano Maharishi Mahesh Yogi. Si tratta di un guru, fondatore della tecnica conosciuta come meditazione trascendentale. “Rigenerazione spirituale” era la sua scuola di pensiero, di cui idivennero adepti. Durante il soggiorno alla corte del guru Maharishi, i quattro compongono molte canzoni che andranno nel White Album. Ildocumentario propone una cronaca appassionante e incredibilmente affascinante della duratura storia d’amore tra i ...

