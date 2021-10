Terremoto oggi Potenza 11 ottobre 2021 | epicentro | magnitudo ed ultime notizie

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Una scossa di, la cuiprovvisoria è stimata tra i 3.2 e i 3.7, è stata registrata in provincia di, in Basilicata, alle ore 13.33. La scossa è stata avvertita anche a Bari e in altre località della Puglia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Se hai avvertito una scossa die vuoi essere aggiornato su tutte lescosse die dei giorni scorsi in Italia, clicca qui Notizia in aggiornamento