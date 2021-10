Terremoto di magnitudo 3,4 in Basilicata, avvertito anche in Puglia Scossa registrata alle 13,33 (Di lunedì 11 ottobre 2021) alle 13,33 il sisma. Epicentro a Campomaggiore, nel potentino. Terremoto di magnitudo 3,4 avvertito anche a Bari ed altri centri come Gravina in Puglia. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Terremoto di magnitudo 3,4 in Basilicata, avvertito anche in Puglia <small class="subtitle">Scossa registrata alle 13,33</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 ottobre 2021)13,33 il sisma. Epicentro a Campomaggiore, nel potentino.di3,4a Bari ed altri centri come Gravina in. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodi3,4 inin 13,33 proviene da Noi Notizie..

