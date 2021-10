Tennis & Friends, 17 mila controlli clinici al Foro Italico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Con oltre 17.000 prestazioni sanitarie gratuite tra visite specialistiche e screening mirati e circa 70.000 ingressi si conclude l’XI edizione di Tennis & Friends-Salute e Sport al Foro Italico di Roma, il progetto sociale che, da oltre dieci anni, promuove e sostiene la diffusione della Prevenzione Gratuita e la Promozione della Salute attraverso lo Sport. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, a sostegno del progetto nato 10 anni fa dall’intuizione del suo fondatore Giorgio Meneschincheri medico specialista in Medicina Preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra questi Veronica Maya, madrina dell’evento, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Simona Ventura, Valeria Marini, Paola Perego, Max Giusti, Vincent ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Con oltre 17.000 prestazioni sanitarie gratuite tra visite specialistiche e screening mirati e circa 70.000 ingressi si conclude l’XI edizione di-Salute e Sport aldi Roma, il progetto sociale che, da oltre dieci anni, promuove e sostiene la diffusione della Prevenzione Gratuita e la Promozione della Salute attraverso lo Sport. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, a sostegno del progetto nato 10 anni fa dall’intuizione del suo fondatore Giorgio Meneschincheri medico specialista in Medicina Preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra questi Veronica Maya, madrina dell’evento, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Simona Ventura, Valeria Marini, Paola Perego, Max Giusti, Vincent ...

