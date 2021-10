Tempesta d’amore, anticipazioni 12 ottobre: l’ammissione di Maja (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che martedì 12 ottobre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 12 ottobre Dopo molti ripensamenti, Maja ammetterà di non poter rivelare la vera identità di Lars all’uomo che ama; poiché questo metterebbe in serio pericolo la vita di suo padre, ricercato dalle forze dell’ordine. Erik, per tirarsi fuori dai casini, deciderà seppur con il cuore affranto di denunciare suo padre. Pertanto restituirà a Cornelius l’intero fascicolo con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che martedì 122021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.12Dopo molti ripensamenti,ammetterà di non poter rivelare la vera identità di Lars all’uomo che ama; poiché questo metterebbe in serio pericolo la vita di suo padre, ricercato dalle forze dell’ordine. Erik, per tirarsi fuori dai casini, deciderà seppur con il cuore affranto di denunciare suo padre. Pertanto restituirà a Cornelius l’intero fascicolo con ...

