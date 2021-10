Tempesta d'amore, anticipazioni 11 ottobre: Selina delude Christoph (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Tempesta d'amore, Christoph Saalfeld andrà incontro ad una brutta delusione, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 11 ottobre. L'albergatore, dopo aver saputo che non è stata Selina a telefonare alla stampa per passare le informazioni relative allo scandalo della ditta ungherese, bensì Rosalie Engel, sta facendo di tutto per riconquistare la donna e riappacificarsi con lei. La Von Thalheim, però, si sta dimostrando determinata a non volergli concedere una seconda occasione, sentendosi ancora risentita e delusa per l'atteggiamento del compagno. Christoph, a questo punto, organizzerà una serata romantica per la sua amata con l'obiettivo di chiederle di sposarlo. Purtroppo per lui, però, Selina, ignara delle vere intenzioni del compagno, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ad'Saalfeld andrà incontro ad una brutta delusione, come segnalano ledi oggi, lunedì 11. L'albergatore, dopo aver saputo che non è stataa telefonare alla stampa per passare le informazioni relative allo scandalo della ditta ungherese, bensì Rosalie Engel, sta facendo di tutto per riconquistare la donna e riappacificarsi con lei. La Von Thalheim, però, si sta dimostrando determinata a non volergli concedere una seconda occasione, sentendosi ancora risentita e delusa per l'atteggiamento del compagno., a questo punto, organizzerà una serata romantica per la sua amata con l'obiettivo di chiederle di sposarlo. Purtroppo per lui, però,, ignara delle vere intenzioni del compagno, ...

