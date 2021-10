(Di lunedì 11 ottobre 2021)debutta dietro la cinepresa, asi girache vede l'attrice anche in veste di autrice e regista, ecco ladal set. Al via oggi al quartiere Eur dile riprese diche sancisce l'esordio alla regia didi cui è stata svelata la. Ilrappresenta, per, un progetto a tutto tondo curato dalla fase di ideazione fino alle riprese - che la vedranno nei panni della tormentata protagonista Emma- passando per il coinvolgimento in qualita? di produttrice associata e di co-sceneggiatrice.e? prodotto da ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tapirulàn: primo ciak a Roma per il film diretto e interpretato da Claudia Gerini, prima foto dal set… - zazoomblog : Primo ciak oggi a Roma per “TAPIRULÀN” il film diretto da Claudia Gerini - #Primo #“TAPIRULÀN” #diretto #Claudia - DivinaCommediaQ : RT @lamarquesiita: qui chi si indiretta, chi litiga, chi scrive la divina commedia io intanto vi dico che oggi primo giorno di palestra e s… - lamarquesiita : qui chi si indiretta, chi litiga, chi scrive la divina commedia io intanto vi dico che oggi primo giorno di palestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapirulàn primo

e prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Claudia Gerini per Attitude e Antonio Baiocco per Big Tree Movie Entertainment, e in associazione con Christian ...e prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Claudia Gerini per Attitude e Antonio Baiocco per Big Tree Movie Entertainment, e in associazione con Christian ...