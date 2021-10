Talebani, dietro barbe e mitra delle menti “raffinatissime” lasciate libere di vendere droga per l’Europa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Riceviamo dal giornalista Lorenzo Peluso, autore del libro “Di là dal fiume. Il mio Afghanistan“, e volentieri pubblichiamo. La nuova via della “seta” bianca. La chiameremmo agricoltura tradizionale, se non fosse che è uno dei flagelli della società occidentale. Eppure non è altro che pratica agricola, consolidata nei secoli. Non è comprensibile per un afghano, soprattutto quelli dei villaggi delle provincie del sud, comprendere che quelle coltivazioni sono il male assoluto. Oltremodo difficile è spiegare come è necessario convertire quelle coltivazioni con altre colture, visto che mediamente, da ogni ettaro si ricavano dai 15 ai 20 chili di oppio nelle annate buone. In occidente siamo soliti definirlo “business” ed è quello che a modo loro comprendono anche gli afghani con una redditività che negli ultimi dieci anni si è addirittura triplicata ed ha spinto negli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Riceviamo dal giornalista Lorenzo Peluso, autore del libro “Di là dal fiume. Il mio Afghanistan“, e volentieri pubblichiamo. La nuova via della “seta” bianca. La chiameremmo agricoltura tradizionale, se non fosse che è uno dei flagelli della società occidentale. Eppure non è altro che pratica agricola, consolidata nei secoli. Non è comprensibile per un afghano, soprattutto quelli dei villaggiprovincie del sud, comprendere che quelle coltivazioni sono il male assoluto. Oltremodo difficile è spiegare come è necessario convertire quelle coltivazioni con altre colture, visto che mediamente, da ogni ettaro si ricavano dai 15 ai 20 chili di oppio nelle annate buone. In occidente siamo soliti definirlo “business” ed è quello che a modo loro comprendono anche gli afghani con una redditività che negli ultimi dieci anni si è addirittura triplicata ed ha spinto negli ...

