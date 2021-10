Svolta storica nel calcio, arriva il primo coming out: “Molti hanno paura” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Svolta storica nel mondo del calcio, arriva il primo coming out: altri arriverebbero se non ci fosse paura di ammetterlo al mondo. Da qualche anno a questa parte anche nel mondo dello sport sono arrivati i primi coming out da parte di atleti maschi e femmine. Un bell’esempio per cercare di smontare il pregiudizio ed il sessismo che ancora oggi vige in questo ambito lavorativo. L’ultimo sport rimasto ancora privo di confessioni di questo tipo era ad oggi il mondo del calcio, lo sport maschile per eccellenza, quello connotato dal maggior numero di seguaci e quello in cui più volte si sentono episodi discriminatori. Il primo coming out nel mondo del ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021)nel mondo delilout: altri arriverebbero se non ci fossedi ammetterlo al mondo. Da qualche anno a questa parte anche nel mondo dello sport sonoti i primiout da parte di atleti maschi e femmine. Un bell’esempio per cercare di smontare il pregiudizio ed il sessismo che ancora oggi vige in questo ambito lavorativo. L’ultimo sport rimasto ancora privo di confessioni di questo tipo era ad oggi il mondo del, lo sport maschile per eccellenza, quello connotato dal maggior numero di seguaci e quello in cui più volte si sentono episodi discriminatori. Ilout nel mondo del ...

scuolainforma : Doppia Laurea: Fusacchia, approvazione alla Camera svolta storica - infoitinterno : Svolta storica, la Polonia non riconosce la supremazia delle leggi dell'UE - marziaminozzi : RT @antoniomisiani: L’accordo #OECD per la tassazione minima al 15% alle multinazionali dal 2023 è una svolta storica. Finisce la concorren… - anto_archi : Bocca sulla Tv commerciale e la grammatica degli scherzi standing ovation! #tvtalk L’intrattenimento è a una svolta… - NewsDigitali : Svolta storica in casa Microsoft: la società ha finalmente ceduto alle incessanti richieste degli azionisti per abb… -