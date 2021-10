Supplenze, ecco quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze (Di lunedì 11 ottobre 2021) Supplenze anno scolastico 2021/22: il Ministero, facendo un passo indietro rispetto alla circolare del 6 agosto scorso, con nota del 27 settembre permette ai docenti inseriti in GPS di presentare la domanda di messa a disposizione MAD. Ma i problemi da affrontare sono tanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021)anno scolastico 2021/22: il Ministero, facendo un passo indietro rispetto alla circolare del 6 agosto scorso, con nota del 27 settembre permette ai docenti inseriti in GPS di presentare la domanda di messa a disposizione MAD. Ma i problemi da affrontare sono tanti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Supplenze, ecco quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - zazoomblog : Supplenze ecco quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - #Supplenze #quali #scuole #cercano - salomone_l : RT @tempoweb: L'assalto dei #novax A sinistra scoppia la rissa per il seggio di #Gualtieri Caos supplenze nelle #scuole romane Ecco la nost… - angiuoniluigi : RT @tempoweb: L'assalto dei #novax A sinistra scoppia la rissa per il seggio di #Gualtieri Caos supplenze nelle #scuole romane Ecco la nost… - modamanager : RT @tempoweb: L'assalto dei #novax A sinistra scoppia la rissa per il seggio di #Gualtieri Caos supplenze nelle #scuole romane Ecco la nost… -