(Di lunedì 11 ottobre 2021) Supplenzafino al 30 dicembre 2021: quante difficoltà per ilassunto con supplenza breve e una vaga promessa di proroga per tutto l'anno scolastico. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Supplente “covid” Personale ATA, ha diritto allo straordinario come tutti - orizzontescuola : Supplente “covid” Personale ATA, ha diritto allo straordinario come tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Supplente covid

Orizzonte Scuola

La scuola verifica, per ogni, il risultato del calcolo elaborato da NoiPA. Se ci sono ... E numerosi sono dunque i tentennamenti nell'accettare le supplenze temporanee, dopo la brutta ...... martedì 26 ottobre : pagamento rata ordinaria comparto sanità; mercoledì 27 ottobre : pagamento ( previsto ) rata per il personaleBreve (compreso N19 -) e Saltuario della scuola e ...«Dopo 20 giorni dalla seconda dose di vaccino non c’è ombra del green pass». Rizzetto ha condiviso ieri il problema sui social: tra le decine di fan e amici, qualcuno ha lo s ...Area Sanremo 2021, Massimo Cotto è il direttore artistico di questa edizione: ecco l'intervista su TvBlog.it, tutte le dichiarazioni ...