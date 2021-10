Strassoldo apre i castelli alla magia dell' autunno

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Da 23 anni idi, nell'omonima località friulana in provincia di Udine (fra i Borghi più Belli d'Italia), ospitano in primavera eddue raffinati eventi dedicati all'...

Un sogno infiocchettato - Fra gli eleganti e suggestivi addobbi in chiave autunnale (gli addobbi, ogni volta diversi, sono una caratteristica che distingue da sempre gli eventi di) e il ...La traccia degliè documentata fino a metà del 500 con numerose dimore e proprietà. La ... La Porta Cisis che sinella parte delle mura detta 'girone' ci permette di accedere al castello ...Da 23 anni i Castelli di Strassoldo, nell’omonima località friulana in provincia di Udine (fra i Borghi più Belli d’Italia), ospitano in primavera ed autunno due raffinati eventi dedicati all’artigian ...Si chiama “Magici intrecci autunnali” la manifestazione che si svolge il 15, 16 e 17 ottobre a Castelli di Strassoldo, località friulana in provincia di Udine che apre le porte del suo castello appunt ...