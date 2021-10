‘Stop sexting and revenge porn’, giornata sensibilizzazione nelle scuole siciliane (Di lunedì 11 ottobre 2021) Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – In occasione della giornata Internazionale Onu delle Giovani Ragazze, Mete Onlus insieme ai suoi Partner, con il Patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, promuove l’iniziativa “Stop sexting and revenge Porn”, attraverso la diffusione del Manifesto all’interno degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado Regione Siciliana in seguito ad una nota divulgativa dell’Assessore Roberto Lagalla. Gli Istituti adotteranno il Manifesto a partire da oggi, e lo esporranno per l’intero anno scolastico. La Campagna Socio-Educativa “Stop sexting and revenge Porn” è inserita all’interno sia del Programma di Educazione Permanente dedicato alle donne, ideato dal Noble Team di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – In occasione dellaInternazionale Onu delle Giovani Ragazze, Mete Onlus insieme ai suoi Partner, con il Patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, promuove l’iniziativa “StopandPorn”, attraverso la diffusione del Manifesto all’interno degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado Regione Siciliana in seguito ad una nota divulgativa dell’Assessore Roberto Lagalla. Gli Istituti adotteranno il Manifesto a partire da oggi, e lo esporranno per l’intero anno scolastico. La Campagna Socio-Educativa “StopandPorn” è inserita all’interno sia del Programma di Educazione Permanente dedicato alle donne, ideato dal Noble Team di ...

