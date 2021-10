Stellantis - In arrivo cinque nuove Alfa Romeo e la Lancia Delta (Di lunedì 11 ottobre 2021) In attesa della presentazione, agli inizi del prossimo anno, del piano industriale di Stellantis, che, come è noto, avrà un respiro decennale per ogni marchio, iniziano a prendere corpo alcune indicazioni che già erano trapelate, in varie forme, nei mesi scorsi. Secondo la rivista specializzata Automotive News, in un incontro con i concessionari, gli ad di Alfa Romeo e Lancia, rispettivamente Jean-Philippe Imparato e Luca Napolitano, ne avrebbero anticipato alcuni contenuti. Imparato avrebbe detto che il Biscione è pronto a un'offensiva di prodotto che porterà a Lanciare un modello all'anno tra il 2022, quando uscirà la Tonale, e il 2026. Napolitano avrebbe confermato l'arrivo della Delta. Un piano importante. Un modello nuovo ogni dodici mesi dal 2022 al 2026 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021) In attesa della presentazione, agli inizi del prossimo anno, del piano industriale di, che, come è noto, avrà un respiro decennale per ogni marchio, iniziano a prendere corpo alcune indicazioni che già erano trapelate, in varie forme, nei mesi scorsi. Secondo la rivista specializzata Automotive News, in un incontro con i concessionari, gli ad di, rispettivamente Jean-Philippe Imparato e Luca Napolitano, ne avrebbero anticipato alcuni contenuti. Imparato avrebbe detto che il Biscione è pronto a un'offensiva di prodotto che porterà are un modello all'anno tra il 2022, quando uscirà la Tonale, e il 2026. Napolitano avrebbe confermato l'della. Un piano importante. Un modello nuovo ogni dodici mesi dal 2022 al 2026 ...

Advertising

DeLuciaClemente : STELLANTIS - In arrivo cinque nuove Alfa Romeo e la Lancia Delta - infoiteconomia : Stellantis: in arrivo cinque nuove Alfa Romeo e la Lancia Delta - - dinoadduci : Stellantis - In arrivo cinque nuove Alfa Romeo e la Lancia Delta -