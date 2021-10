Star Trek: Discovery 4, l'anomalia e il ritorno di David Cronenberg nel nuovo trailer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tante le novità su Star Trek: Discovery 4 contenute nel trailer lanciato in anteprima al NYCC 2021, dal ritorno di David Cronenberg all'anomali che l'equipaggio dovrà affrontare per sopravvivere. Una anomalia gravitazionale, il ritorno di David Cronenberg e un Ferengi: c'è molto di cui parlare nel nuovo trailer della quarta stagione di Star Trek Discovery mostrato al New York Comic Con 2021. I membri del cast si sono riuniti di persona per la prima volta in due anni per discutere della prossima stagione che debutterà il 18 novembre su Paramount + negli USA e su Netflix nel resto del mondo, Italia compresa. Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tante le novità su4 contenute nellanciato in anteprima al NYCC 2021, daldiall'anomali che l'equipaggio dovrà affrontare per sopravvivere. Unagravitazionale, ildie un Ferengi: c'è molto di cui parlare neldella quarta stagione dimostrato al New York Comic Con 2021. I membri del cast si sono riuniti di persona per la prima volta in due anni per discutere della prossima stagione che debutterà il 18 novembre su Paramount + negli USA e su Netflix nel resto del mondo, Italia compresa. Il ...

