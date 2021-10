Stampa spagnola indiavolata per il gol di Mbappé: 'Ingiustizia' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Già al momento del gol si era capito che quell'episodio avrebbe fatto discutere e parecchio. I fischi a fine partita dei tifosi spagnoli lo avevano reso ancora più chiaro. Ed oggi tutta la Stampa ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 ottobre 2021) Già al momento del gol si era capito che quell'episodio avrebbe fatto discutere e parecchio. I fischi a fine partita dei tifosi spagnoli lo avevano reso ancora più chiaro. Ed oggi tutta la...

Ultime Notizie dalla rete : Stampa spagnola La Spagna non ci sta: "Mbappè era in fuorigioco" Stampa spagnola scatenata contro l'arbitro inglese Taylor, che ha convalidato il gol decisivo di Mbappé nella finale di Nations League Spagna - Francia. "Mbappé ha segnato in fuorigioco", titola Sport.

Stampa spagnola indiavolata per il gol di Mbappé: 'Ingiustizia' Ed oggi tutta la stampa spagnola ha deciso di denunciare la decisione presa dal Var ieri sera. La scelta che ha fatto infuriare la Roja è quella relativa al gol del 2 - 1 di Mbappé, risultato poi ...

