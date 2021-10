“Sta male, molto male…”. Dimagrita e stanca, cresce l’ansia per Charlène di Monaco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrivano nuove notizie sullo stato di salute di Charlène di Monaco e non sono affatto buone. La moglie di Alberto di Monaco sta vivendo mesi davvero difficilissimi, contraddistinti da diverse operazioni chirurgiche per risolvere un problema di infezione. Per tre volte è stata costretta a sottoporsi ad un intervento in anestesia generale e solamente alcuni giorni fa è finita di nuovo sotto i ferri in Sudafrica. Ma ciò che sta emergendo sta mettendo in ansia tutti i sudditi, decisamente preoccupati. Secondo quanto riportato dal sito ‘Monacomatin.mc’, nella giornata di venerdì 8 ottobre Charlène di Monaco ha dovuto ricorrere nuovamente ad un’operazione, la terza, in anestesia totale. L’intervento è stato poi confermato da fonti vicine al palazzo reale del Principato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrivano nuove notizie sullo stato di salute didie non sono affatto buone. La moglie di Alberto dista vivendo mesi davvero difficilissimi, contraddistinti da diverse operazioni chirurgiche per risolvere un problema di infezione. Per tre volte è stata costretta a sottoporsi ad un intervento in anestesia generale e solamente alcuni giorni fa è finita di nuovo sotto i ferri in Sudafrica. Ma ciò che sta emergendo sta mettendo in ansia tutti i sudditi, decisamente preoccupati. Secondo quanto riportato dal sito ‘matin.mc’, nella giornata di venerdì 8 ottobrediha dovuto ricorrere nuovamente ad un’operazione, la terza, in anestesia totale. L’intervento è stato poi confermato da fonti vicine al palazzo reale del Principato di ...

